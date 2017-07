Fra festivalens sjette dag, torsdag 20. juli, og frem til og med søndag tørner vikingerne sammen i det store slag om Trelleborg. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vikingerne er på vej til 26. festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikingerne er på vej til 26. festival

Slagelse - 10. juli 2017 kl. 05:53 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kommer de snart igen. De godt 1000 mennesker fra store dele af verden, som genindtager Harald Blåtands Trelleborg, fordi de ikke ved noget bedre end at træde 1000 år tilbage i tiden og leve og kæmpe som dengang. Publikum er som altid inviteret til at være med blandt krigere, handlende og håndværkere. I vikingelandsbyen Slagløse kan hele familien prøve kræfter med vikingernes håndværk, lave armbånd, riste runer og bage velduftende fladbrød over bål. Både små og store kan skyde med store langbuer og deltage i krigertræning eller høre historier i Trelleborgs fortælleteater om den nordiske gudeverden, ligesom en falkoner igen i år optræder med sine fugle.

På vikingernes handelsplads kan man købe vikingetøj, smykker og våben i 50 boder, der fungerer som datidens stormagasin.

Festivalen begynder lørdag 15. juli, og der er åbent alle dage klokken 10-17.

Fire dage med store slag

Fra 20. til 23. juli kan gæsterne opleve det store slag om Trelleborg. Torsdag og fredag er det klokken 13 og lørdag-søndag klokken 15, vikingerne tørner sammen og går løs på hinanden med frygtindgydende våben. Sidste år, da festivalen havde 25-års jubilæum, samlede begivenheden godt 10.000 gæster, og som noget nyt introducerede Trelleborg, at der kom lyd på de to jarler, der kæmper for henholdsvis Harald Blåtand og Svend Tveskæg i det store slag.

Vær opmærksom på, at der i modsætning til resten af året skal betales entré for at komme ind på Trelleborg under festivalen.

Der kører veteranbusser mellem Trelleborg og Slagelse to gange dagligt under hele festivalen.