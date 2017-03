Sådan kan den nye gangbro over jernbanesporet komme til at tage sig ud. Broen er skitseret i en udformning, der kan gøre den til et nyt vartegn for Slagelse ? blandt andet med en 25 m høj lysmast.

Vigtig lokalplan kan ændre byen

Det siger formanden for kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø, Villum Christensen (LA), om den lokalplan for den vestlige del af det fremtidige campusområde ved Slagelse Station, som udvalget skal tage stilling til på sit møde i dag.

Lokalplanens formål er at muliggøre realisering af et campusområde med funktioner, der understøtter et levende studie- og bymiljø, og som indgår i et godt samspil med den omkringliggende by.