Viggo kom forbi med saven

Ildsjæl passer perfekt på den 66-årige tømrermester Viggo Andersen i Vemmelev. Tirsdag sørgede han for, at deltagerne i den ugentlige gymnastiktime i ældrecenteret Provstehaven på Borgergade fik noget ekstra i form af sang, musik og ikke mindst sjove historier.

- Når man skal lære at spiller på sav, så skal man have enten en halvdøv eller meget tålmodig kone. Jeg blev forvist til garagen i to måneder, før jeg fik lov at spille på saven inde i huset, sagde Viggo Andersen til stor morskab for publikum.

Og så spillede han ellers på saven med særdeles flotte rene toner som resultat. Banjo og lirekasser samt indspillet klaverspil bruger han også, hvor der mellem musikken og sangene er plads til i udgangspunktet livsbekræftende historier, selv om en af dem også var om hans egen kræftsygdom tilbage i 2010-11. Den historie understregede de vise ord om, at man skal leve livet, mens man har det, og at livet tager form i modvind.

Instruktør ved gymnastiktimen for de ældre Doris Lystrup glæder sig over, at det er muligt at supplere med noget ekstra til de ældre ved et så underholdende og givende besøg, som det Viggo Andersen stod for tirsdag formiddag.