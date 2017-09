Kommunens omklædningsbygning på Ørnumvej er nu også både brandhærget og hærværksramt som det tidligere klubhus lidt derfra også her. Kommunale medarbejdere oplyser til Sjællandske, at det stort set er umuligt at hindre de ukendte gerningsmænd i at trænge ind i huset. Foto: Helge Wedel

Vidner til brand i fodboldruin søges

Slagelse - 05. september 2017 Af Helge Wedel

En håndfuld påsatte og genopblussede brande på få dage i henholdsvis det tidligere bankomekka og klubhus for Halskov Idrætsforening ejet af fodboldklubben FC Storebælt og ikke langt derfra en omklædningsbygning ejet af Slagelse Kommune. Begge med adresse på Ørnumvej i Korsør, hvor det tidligere stadion i årevis har ligget ubrugt som en uskøn fodboldruin.

- Vi har ikke særligt meget af gå efter, så vi har brug for offentlighedens hjælp, hvis vi skal have fat i brandstifterne, der i givet fald kan vente en alvorlig straf, siger Jens Jedig til Sjællandske. Han er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse. Jens Jedig oplyser, at politiet naturligvis patruljerer i området, hvor det er ejernes ansvar at sikre bygningerne, så de ikke udgør en fare.

Sjællandske træffer mandag tilfældigt to medarbejdere fra kommunens ejendomsservice, der har tilsynet med omklædningsbygningen, hvor der nu er brændt hul i taget, ligesom den indvendigt er raseret med hærværk og åbenlys forsøg på at stjæle elkabler. De fortæller, at uanset hvordan de søger at lukke bygningen af, smadrer, saver eller skruer de ukendte gerningsmænd sig adgang til bygningen så godt som hver eneste nat.

Ifølge de to kommunale ansatte burde kommunen for længst have revet bygningerne ned, for de har i årevis bare stået som en skamplet over en tidligere fodbold-storhedstid.

Formand for landdistrikts-, teknik - og miljøudvalget, Henrik Brodersen (DF) har tilbage i juni i år forklaret her i Sjællandske, at han har bedt forvaltningen komme med oplæg til, hvad området kan bruges til. Kan det sælges, bebygges eller noget helt tredje?

Dengang forklarede Rune Overlade, der er leder ved kommunens ejendomsservice, at han regnede med, at et oplæg til politikerne ville være klart i august/september. Det bliver det ikke.

- Der skal indhentes svar fra mange styrelser om mulighederne for udnyttelse af det tidligere fodboldstadion. Det tager tid. Jeg kan kun sige, at politikerne kan vente et oplæg i år, siger Rune Overlade til Sjællandske.