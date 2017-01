Domsmandsretten i Næstved tager i dag stilling til, om den tidligere, ledende medarbejder på Slagelse Sygehus er skyldig i anklagerne om voldtægt af en reservelæge. Foto: Jan Jensen

Vidner bekræfter: Tidligere leder voldtog kvindelig læge

Slagelse - 10. januar 2017

Mandag startede retssagen mod en tidligere ledende medarbejder på Slagelse Sygehus, som er anklaget for at have voldtaget en kvindelig reservelæge flere gange.

Anklageren havde i alt kaldt tre vidner ind, og de lagde ikke skjul på, at de tror på den forurettede kvindelige reservelæges udsagn.

Det var tiltalte, som først satte sig i vidneskranken, for at fortælle sin side af historien. Ifølge ham var forholdet til den forurettede reservelæge både fortroligt, venskabeligt og gensidigt. Han forklarede, hvordan reservelægen flere gange selv havde henvendt sig til ham, og hvordan hun selv utvetydigt havde lagt op til seksuelt samvær mellem dem.

Den forurettede kvinde var mandag i Retten i Næstved så påvirket af situationen, at hun bad om at få lov til at komme med sin vidneforklaring for lukkede døre og endda også med tiltalte i et andet rum, så hun ikke skulle tale foran ham, hvorfor hendes udsagn ikke kendes.

Derimod var der rigelig af mulighed for at lytte med, både da forurettedes ægtemand, en tidligere sygeplejerske på sygehuset samt en læge på samme afdeling som forurettede og tiltalte på skift satte sig foran mikrofonen i vidneskranken.

Her bekræftede de tre vidner, at tiltalte leders opførsel over for den kvindelige reservelæge har været grov i fagligt henseende, og at der ikke var grund til at betvivle forurettedes forklaring om, at den tidligere leder flere gange har voldtaget og krænket hende.

Sagen afgøres i retten i dag.