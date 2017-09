Video: Tre dages festival kom flot i gang

Inde på Badeanstalten var afrikanske Michael Kwabena Domfeh og hans to med-trommespillere helt ustyrlige og i stand til at få de lidt større børn til i dén grad at lave de afrikanske rytmer få frit løb.

»Hello, hello. How are you? Hugachaka, hugachaka«. I farvestrålende afrikansk tøj fik de tre musikere og dansere alle børnene til at lege med. Michael Kwabena Domfeh sang, dansede, hoppede rundt, sågar på rumpen og forventede, at publikum kunne det samme.