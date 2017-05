Video: TV Øst -løbet en svedende folkefest

Se billedserie Aksel og Nina Tagmos fra Havrebjerg valgte 10 kilometer gå-ruten, og overlod det til sønnen Peter at løbe halvmaraton. Foto: Mie Neel

Slagelse - 07. maj 2017 kl. 19:22 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bagende solskin blev der sat deltager-rekord for TV Øst-løbet ved 10 års jubilæet i Slagelse.

Allerede da deltagerne i halvmaraton-løbet drog ud af byen klokken 10, med blandt andre borgmester Stén Knuth (V) i feltet, efter at han havde budt velkommen, var rekorddeltagelsen på 2600 en realitet. Senere kom der faktisk endnu flere til, og ved løbets afslutning kunne den samlede deltagelse opgøres til 2715.

Hertil kom så over 100 frivillige og en del tilskuere. Formand for Slagelse Motionsklub, Peter Maaløe, anslår, at op mod 5000 mennesker var i sving på og omkring Nytorv og ude på ruterne.

En stor del af det praktiske arbejde ved løbet var lagt i hænderne på Slagelse Motionsklub.

- Vi har arbejdet med det i et halvt år, og i dag er en meget stor del af vore medlemmer i sving. Omkring 110 af dem er frivillige ude rundt omkring, og hertil kommer så, at vi har 80 deltagere med ude at løbe, fortalte Peter Maaløe.

Peter Maaløe sagde efter løbet, at på en skala fra et til ti ville han sige, at løbet var til et ottetal.

- Vi havde nogle problemer med at bilisterne ikke ville respektere de opstillede afspærringer på hjørnet af Smedegade og Rosenkildevej. Der var også nogle problemer i Bjergbygade, så vi måtte have politiet ud, siger Peter Maaløe, der håber, at nogle af deltagerne har fået smag for at deltage i klubbens store løb til efteråret.

Vagtchef Søren Østervig fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politiet uddelte en enkelt bøde til en bilist for ikke at respektere afspærringerne ved Ford i Smedegade.