Video: Svæv imponerede kulturministeren

Slagelse - 14. juni 2017 kl. 06:36

- Nej, hvor er det godt. Jeg skulle have haft mine børnebørn med. Det er virkelig sjovt!

Lød det fra kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) lige efter, hun tirsdag eftermiddag havde prøvet en tur i svævebanen i den to år gamle prisbelønnede multihal på Musholm ferie-, sport og konferencecenter. Og det var formentlig dejligt med lidt morskab, for ministeren kom direkte fra bisættelsen af Niels Helveg Petersen fra Holmens Kirke i København.

Kulturministeren var synligt imponeret af Musholm, som hun ikke tidligere havde besøgt.

- Det her fantastiske sted viser jo med al tydelighed, at bygninger og indretning slet ikke behøver at være grimt, når det skal være handicapvenligt. Man får jo virkelig lyst til at være her, sagde en begejstret Mette Bock.

Musholms daglige leder Gitte Fyrkov kunne fortælle ministeren, at hun var mere end velkommen til at tage et ferieophold med sine børnebørn på Musholm, som er åben for alle. Mette Bock, der fylder 60 år den 26. juli, har fem børnebørn.

Efter besøget i Korsør gik turen som for så mange andre ministre og politikere mod folkemødet på Bornholm

- Hvad kender du til Korsør?

- Grundet min folketings- og partikollega Villum Christensen ved jeg da noget. Blandt andet at Korsør på fornem vis har formået at omstille sig og skabe udvikling efter ophøret af færgerne, sagde Mette Bock.

Tilbage i færgernes tid 1990erne var Mette Bock som direktør for Muskelsvindfonden i øvrigt selv med til at tage beslutningen om at opføre det feriecenter i Korsør, som hun i går besøgte.