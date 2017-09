Video: Løkke: - Tak for indsatsen

Se billedserie Flagdag og parade i Slagelse: Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Slagelse - 05. september 2017 kl. 17:05 Af Tekst: Kim Brandt Foto: Thomas Olsen

- I dag er en festdag. Og det er ekstra festligt, når både Gardehusarregimentets hesteskadron og landets statsminister kan være til stede, sagde borgmester Stén Knuth umiddelbart før flagdags-arrangementet kulminerede klokken 12 på Rådhuspladsen, som i dagens anledning var spærret af for normal trafik.

Det sidste fire år har Gardehusarerne været udsendt på flagdagen, men i år kunne de fejre den i deres hjemby.

- Det er rigtig stort. Tænk, hvad vi har kunnet bygge op i løbet af fem år, sagde en tydelig berørt veterankoordinator, Heidi Anita Stentoft, til Sjællandske, mens vi stod og ventede på statsministeren.

Selv om statsministeren har sine egne sikkerhedsfolk, så var det lokale politi også flittigt repræsenteret på pladsen - og i dagens anledning også med de fine kasketter:

- Vi er her for at sikre, at alt går roligt til, fortalte Kurt G. Nielsen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Også han havde »en lille dims i øret« og var hele tiden i kontakt med det omfattende sikkerhedsapparat.

Alt åndede dog fred og fordragelighed på Rådhuspladsen, hvor borgerne - mange medbringende flag - havde taget opstilling.

Næsten på slaget 12 kom den sorte statsministerbil med følge, og borgmesteren stod klar til at tage imod.

Ifølge planen skulle statsministeren tale klokken 12.10, men den blev overskredet et kvarters tid, da soldaterne først skulle helt på plads i snorlige geledder på Rådhuspladsen.

Avisen ville derfor benytte forsinkelsen til at hilse på statsministeren, men en noget emsig spindoktor mente, at det først kunne lade sig gøre efter talerne. En ældre dame kom i samme øjeblik forbi og spurgte, om hun kunne få taget et billede sammen med statsministeren - og da det åbenbart sagtens kunne lade sig gøre, tog vi også chancen:

- Velkommen til Slagelse, statsminister. Hvorfor har du lige valgt at besøge vores by på flagdagen?

- Jeg glæder mig over, at flagdagen bare vokser og vokser - jeg tror, der er omkring 80 arrangementer over hele landet. Jeg har altid været i København, men synes, det var på tide at komme lidt udenfor hovedstaden - ikke mindst til Slagelse og Gardehusarregimentet, som jo også historisk har ydet en kæmpeindsats - og også har lidt store tab. Så derfor var det oplagt at komme her, sagde statsministeren.

- Nu står du her med en Venstre-borgmester ved din side - vil du hjælpe ham til at forblive borgmester efter kommunalvalget?

- I det omfang jeg kan. Jeg har jo ikke stemmeret i Slagelse - det ville jo være det mest effektive. Venstre fik jo et meget flot valg sidste gang med næsten halvdelen af landets borgmestre - og det vil vi også kæmpe for denne gang, sagde statsministeren.

Nu handlede dagen jo heller ikke om politik, så mens spindoktoren sendte dræbende blikke, valgte avisen at fortrække.

Kort efter kunne byrådsmedlem Morten Hass Augustsen træde op på den militære blokvogn, som gjorde det ud for en scene og præsentere landets statsminister, som holdt en bevægende tale til de omkring 800 soldater, som stod opmarcheret på pladsen foran rådhuset.

Herefter talte regimentchef oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen til soldaterne - og til sidst var det borgmester Stén Knuth, som kvitterede med en stor tak til alle de gode kræfter, der binder byen sammen med Antvorskov Kaserne og Gardehusar-regimentet.