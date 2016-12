Video: Emilie mindes på Facebook og i Korsør

Og både ved søen i Borup og især ved stationen i Korsør, hvor Emilie sidst blev set, er der stillet blomster til ære for pigen, der blev udsat for en forbrydelse. I løbet af søndag aften valgte mange borgere i Korsør at lægge vejen forbi stationen, hvor Emilie Meng sidst blev set, inden hun forsvandt 10. juli.

Mindehøjtidelighed

Mandag, 2. juledag, vil der være en mindehøjtidelighed:

"Ovenpå denne triste nyhed så vil vi gerne i gruppen opfordre til, at vi mødes på Korsør Station imorgen kl 12:00 for at tænde et lys for Emilie. Derefter vil vi holde et minuts stilhed klokken 12:30. Vi håber, at mange vil møde op og vise hende den sidste respekt", skriver man i gruppen Til minde om Emilie Meng