Video: De havde en vinfest i Vesthallen

Snakken gik lystigt og glassene blev flittigt løftet ved lørdagens vinfestival i Vesthallen, hvor over 600 deltagere havde en fest med at vælge og vrage mellem over 500 forskellige flydende smagsprøver.

Stendorf har været med hele vejen siden det startede for 23 år siden i Eggeslevmagle Forsamlingshus, og er nu så småt ved at kigge fremad mod det store brag, som kan forventes ved et 25 års jubilæum. Men dette års arrangement var nu heller ikke at kimse af, idet antallet af flydende smagsprøver som nævnt for første gang kom over de 500.