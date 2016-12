Lotte Büchert, der her ses i sving som formand for Dansk Petanque Forbund, kan takke sit idræts-engagement for, at hun fra 1. marts rykker op i rektor-stolen på Slagelse Gymnasium. Foto: Bjarne Robdrup

Vicerektor ny rektor på Slagelse Gymnasium

- Det har ikke mindst været afgørende for os, at Lotte gør et stort stykke arbejde for at styrke idrætten på gymnasiet, blandt andet ved at skaffe os en ny idrætslinje på højt niveau. Hvilket ikke mange andre gymnasier har. Og så skader det jo ikke, at hun i forvejen jo naturligvis har et stort kendskab til gymnasiet og de visioner, der arbejdes efter, siger skolens bestyrelsesformand, tidligere Westrup-direktør Mogens Dahl-Nielsen.