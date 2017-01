Dette kort viser den gennemsnitlige likviditet målt pr. indbygger i kommunerne ved udgangen af 3. kvartal 2016. Her indtager Slagelse en plads som nummer 74 ud af de 98 kommuner. Michael Gram påpeger dog, at denne ret lave likviditet pr. indbygger ikke skyldes noget stort anlægsbudget, idet Slagelse her har det tredjelaveste i landet. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Viceborgmester: Overvej at hæve skatten

- Når det gælder om at have en økonomi, der er i balance, så ligger Slagelse Kommune simpelthen langt nede i forhold til andre kommuner. Det samme gælder anlægs-investeringer. Så jeg kan ikke helt følge borgmesteren, når han siger, at kommunen har valgt at investere pengene i anlæg, frem for at bruge dem på skattelettelser.