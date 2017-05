Conny Laustsen fotograferet tilbage i juli 2013, hvor hun sammen med sin mand tiltrådte som forpagter i Tårnborg Forsamlingshus. Foto: Martin V. Hansen

Vi er så kede af det

Slagelse - 16. maj 2017 kl. 06:38 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2013 har Conny og Jan Laustsen været forpagtere i Tårnborg Forsamlingshus, hvor de i øvrigt holdt deres bryllupsfest i 1978.

Nu har for store faste udgifter tvunget dem til at opsige forpagtningen. De fraflytter også den lejlighed, der hører med til forsamlingshuset. Parret har sidste dag i forsamlingshuset den 31. oktober. Ny bolig har de allerede fundet ved Tårnborg Skole.

- Vi er oprigtig kede af at måtte sige stop, men de faste udgifter til varme og el er simpelthen for store til, at vi kan få økonomien til at hænge sammen, siger Conny Laustsen til Sjællandske. Hun havde ellers håbet , at hun kunne have fejret sin 60 års fødselsdag til januar næste år i forsamlingshuset. Sammen med hendes 62-årige mand har hun oplevet et stærkt stigende aktivitetsniveau i forsamlingshuset, siden de tiltrådte som forpagtere i juli 2013.

- Vi kan ikke klage på opbakning fra hverken vores bestyrelse eller lokalområdet, men det er de faste udgifter, der gør, at det ikke kan løbe rundt. Vi har sagt til bestyrelsen, at det må der tages højde for i en aftale med en ny forpagter, som vi vil gøre alt for at hjælpe godt i gang, siger Conny Laustsen. Hun tilføjer, at der er aftalt et møde med bestyrelsen, hvor den nuværende forpagtningsaftale skal drøftes. Om den muligvis kan ændres, ved Conny Laustsen ikke.

Conny Laustsen er uddannet smørrebrødsjomfru. Hun har tidligere drevet Kelstrup Forsamlingshus samt været kantineleder på Bähncke i Skælskør.

Der er ansøgningsfrist den 1. juni for mulige nye forpagtere, fremgår det af en annonce, hvor forsamlingshuset beskrives som et af »landets mest velfungerende og velholdte forsamlingshuse med nyere og moderne køkken«. Hertil hedder det ligeledes, at der »er mulighed for en god og sund levevej«.

Ansøgninger - som behandles fortroligt - skal sendes til formand for forsamlingshuset James Hansen, Frølundevej 118, 4220 Korsør.