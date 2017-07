Se billedserie Den næste uge står på International Parkour Gathering på Gerlev Idrætshøjskole - og ugen samler nogle af verdens bedste udøvere på et sted. Her er det sidste års deltagere på International Parkour Gathering. Privatfoto

Verdenselite kommer til Gerlev Idrætshøjskole

Slagelse - 12. juli 2017

På søndag kommer nogle af verdens største parkour-stjerner til Gerlev i forbindelse med International Parkour Gathering på Gerlev Idræthøjskole.

International Parkour Gathering startede som et europæisk Gerlev-kursus, men er vokset stødt igennem årene og har efterhånden over 100 deltagere fra alle verdenshjørner hvert år. Sidste år var deltagertallet 120.

Gerlev har været lidt af en frontløber, når det gælder parkour. Gerlevs parkour-hovedfag er det første af sin slags i Danmark - startet op allerede i 2006 og så er parkour-parken den første parkour-park i verden. Den var man nødt til at bygge, for at kunne dyrke denne urbane sport på en ordentlig måde udenfor storbyen, og parkerne har siden spredt sig til hele verden.

Internationalt højskolekursus

International Parkour Gathering er et traditionelt højskolekursus i den forstand, at alle regler om »undervisning af bred almen karakter« bliver overholdt. Det vil sige, at der er traditionelle danske morgensamlinger med højskolesangbog, foredrag og alment dannende diskussioner oveni den hårde træning.

Derudover er de mange internationale gæster, der besøger Gerlev fuldstændig vilde med både højskolen og parkour-faget, og måden man arbejder med parkour på, forlyder det.

Martin Gessinger er tysk parkour-stjerne, og han sagde for eksempel til sidste års International Parkour Gathering at »Gerlev er en form for rollemodel for mange lande.«

International Parkour Gathering varer fra søndag den 16. juli til og med lørdag den 22. juli.