Se billedserie Slagelse Kommune skal overtage genoptræningen af hjertepatienter og benamputerede borgere fra Region Sjælland efter sommeren 2017. Det giver både muligheder og udfordringer. Formand for sundheds- og seniorudvalget Ann Sibbern (DF) er bekymret for, at det kan blive svært at få løsningen af de nye opgaver til at gå op, uden at der skal gås på kompromis med ventetid og kvalitet. Pressefoto.

Ventetider kan blive presset af nye genoptræningsopgaver

Slagelse - 10. maj 2017 kl. 06:12 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når sommeren 2017 er et overstået kapitel, skal Slagelse Kommune overtage to genoptræningsopgaver fra Region Sjælland. Fremover skal kommunen stå for al genoptræning af hjertepatienter og af borgere, som har fået amputeret et eller begge ben. Tidligere har sygehusene stået for hele genoptræningen af hjertepatienterne, mens Slagelse Kommune hidtil har haft en del af opgaverne, når det kommer til benamputationer.

Fremover skal al genoptræningen af de to patientgrupper finde sted i afdelingen Sundhed og Træning i Slagelse Kommune.

Det vurderes at den træning vil få samme kvalitet, som den der tilbydes på sygehusene. Det kommer dog til at sætte pres på ventetiderne på stedet.

Præcis hvor mange borgere, der skal benytte genoptræningen, vides dog forsat ikke - man venter fortsat på konkrete tal fra Region Sjælland.

I Sundhed og Træning arbejder man med en vedtaget maksimal ventetid inden opstart af forløb på syv hverdage. Det vurderes af kommunens administration, at de ekstra patienter - uanset hvor mange det drejer sig om, vil komme til at gøre det svært at overholde denne grænse. Det forventes at ventetiden i stedet kommer til at ligge på otte hverdage for al genoptræning på stedet.

- Det kan måske betyde, at vi bliver nødt til at ansætte en ekstra medarbejder, så det ikke skal gå ud over kvaliteten, siger Ann Sibbern (DF). Det vurderes også, at medarbejderne på Sundhed og Træning skal opkvalificeres til at varetage opgaverne.

Den forlængede ventetid kan dog for de to patientgrupper godt komme til at synes kort:

- Efter hvad jeg kan forstå, er der betydeligt længere ventetid, når borgeren skal starte i genoptræning på sygehusene, så det er da en klar fordel at vi kan få dem i gang med genoptræningen hurtigere, forklarer Ann Sibbern (DF).

Den helt store udfordring med overdragelsen af opgaverne er derfor, at der ikke følger nogen penge med opgaverne.

- Man kan undre sig lidt over, hvorfor vi skal overtage endnu en opgave, uden at der følger penge med til at løse dem for, siger Ann Sibbern (DF), formand for sundheds- og seniorudvalget.

Der er dog en mulighed for, at kan findes både en forklaring og en løsning:

- Som det har været indtil nu, har vi betalt til Region Sjælland for at løse opgaven. De penge skal vi derfor ikke længere betale, og det kan være derfor, at der ikke følger penge med opgaven. Det er dog p.t. lidt svært at sige, om det kan komme til at gå lige op, da disse penge er medfinansiering og derfor ikke »bare« kan overføres til Sundhed og Træning, siger Ann Sibbern (DF), der vil tage en eventuel omrokering af midlerne op på sundheds- og seniorudvalget.

- Jeg kan dog godt bekymre mig lidt for, at det ikke kommer til at gå op, siger Ann Sibbern.

Sundheds- og seniorudvalget bliver orienteret om status på flytningen af opgaverne på det forestående udvalgsmøde onsdag. Herefter skal udvalget på et endnu ukendt tidspunkt finde ud af, hvordan udfordringerne med både ventetider og økonomi skal løses.