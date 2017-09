Ventetid på køreprøve: Lokal sagkyndig har køreklar løsning

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, har fremsat forslag om at privatisere køreprøver, således at de lægges over i Færdselsstyrelsen og altså fjernes fra politiet. Det er lige Niels Rasks ord.

Han er villig til at køre et lokalt pilotprojekt i Slagelse, så folketingspolitikere kan se, hvordan man gør det af med pukler og ventetider overalt på Sjælland.

Venstre-forslaget møder i øvrigt opbakning i Liberal Alliance, hvor transportordfører Villum Christensen, som også er byrådsmedlem i Slagelse, mener, at det er på høje tid, at der bliver gjort noget ved flaskehalsene på området.

- Vi bør have en frivillig løsning, hvor vi gør, som vi altid har gjort. Man kører som altid, og når man skal til teori- og køreprøve, beder man om en tid hos politiet og betaler også. Men siger politiet så, at der ingen tider er før om halvanden måned, skal det være muligt - frivilligt - at køre ud til en konsulent og betale vedkommende for at afholde prøven, mens politiet stadig tager sig af det administrative, som følger efter, siger Niels Rask.