Venstre drøfter broløb

Slagelse - 19. august 2017 kl. 07:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen for at redde motionsløb hvert tredje år over Storebæltsbroen foregår også på Christiansborg.

Folketingsmedlem for Venstre og kandidat som regionsrådsformand i Region Sjælland Jacob Jensen oplyser, at han vil have drøftet broløbet i Venstres folketingsgruppe.

- Kan vi i Venstre som regeringsparti blive enige om, at broløbet skal fortsætte, vil det være stærkere i forhold til at få transportministerens beslutning ændret, end hvis vi alle løber ministeren på døren hver især. Jeg bakker dog fuldt op om Slagelses og Nyborgs borgmestres bestræbelser på at få et møde med Ole Birk Olesen (LA) om sagen, siger Jacob Jensen til Sjællandske.

Ifølge Jacob Jensen handler det om at finde en løsning, som alle kan leve med.

- Når Storebæltsbroen kan lukke med kort varsel ved stormvejr eller overisning uden at Danmark af den grund går i stykker, så tror jeg også godt, at man med en kendt dato tre år i forvejen på et tidspunkt, hvor trafikken er mindst, godt kan lukke bare et spor i nogle få timer, siger Jacob Jensen.

Han mener, at det handler mere om principper, end om hvad der rent praktisk kan lade sig gøre.

- Da jeg er selv er en praktiker, vil jeg gerne afprøve mit synspunkt i vores folketingsgruppe og så tage den derfra, siger Jacob Jensen.

