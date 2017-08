- Vi finder ikke præmissen for rapporten fyldestgørende. Det udtalte vi før igangsættelsen af rapporten, og det mener vi også i dag, siger Venstres gruppeformand, Knud Vincents, som dog ikke mener, at kommunen skal bruge flere penge på brintbussag og KL-rapport.

Venstre afviser at bruge flere penge på brintbussag

Det kan dog ifølge Venstre blive dyrt, hvis maskineriet - betalt for skattekroner - skal i sving igen. Han maner derfor til ro og opfordrer kritikere til at lægge våbnene, trods han er enig i, at KL-rapporten ikke kan bruges.

- Venstre valgte at gå med S og LA i denne undersøgelse og stemme for, at man skulle bruge 500.000 kroner til at få eksterne øjne på en yderst kompliceret sag. Jeg noterer mig, at opgaven ikke er løst af KL, og vi tror ikke på, at KL kan løse opgaven ud fra de givne omstændigheder, lyder det fra Knud Vincents, som tidligere har foreslået en grundigere, tilbundsgående undersøgelse - fra start til slut - og ikke denne, som kun tager udgangspunkt i en periode fra september til nu.