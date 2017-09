Venstre ønsker undersøgelse af KL's kritik af udvalgsformand Villum Christensen. Det siger gruppeformand Knud Vincents (V) til Sjællandske.

Venstre: Beskyldninger mod udvalgsformand skal undersøges

Slagelse - 08. september 2017 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres gruppeformand, Knud Vincents (V), ønsker at komme videre og har ikke lagt fingre imellem, når han har omtalt den kritiserede KL-rapport om brintbusprojektet, som blev offentliggjort i juni.

- Den færdige rapport er i sig selv mangelfuld, har han udtalt til Sjællandske og konkluderet, at præmissen for hele undersøgelsen er forkert.

På en måde ønsker han dog nu også selv at holde gang i sagen. Ikke så meget for at gå dybere ned i selve kommunens håndtering, men i stedet for at få undersøgt de beskyldninger, som KL rejser mod udvalgsformand Villum Christensen (LA).

- Alle og enhver bør have tiltro til en forvaltning, og det, som er sket, hvor et byrådsmedlem blander sig, bør ikke finde sted, siger Knud Vincents, som her ikke bare nævner sagen, hvor Villum Christensen ønsker en sagsfremstilling ændret og præciseret, hvilket KL betegner som et brud på styrelseslovens §22..

Han tænker også på skrivelser, som udvalgsformanden har sendt til EU på vegne af Slagelse Kommune - underskrevet på kommunens brevpapir. Her bekræftes det eksempelvis den 17. marts 2016, at Slagelse Kommune har en lokal strategi for funding klar, og at Region Sjælland formentlig er med ombord. Imod bedrevidende ifølge Venstre.

- Det er at bøje loven, og det må vi have undersøgt, siger Knud Vincents.

