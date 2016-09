Et par cowboyshorts var, hvad ekspedient Mathias Holte i Deres kunne finde, som passer til vejret. Foto: Per Vagnsø

Vejret laver rod i tøjsalget

Tøjforretningerne er fyldt med varmt tøj, og iskioskerne er lukkede. Vi har tilsyneladende svært ved at indordne os under september, når den første efterårsmåned viser sig fra en meget varm side.

Det er ikke sådan lige for tøjforretningerne at sadle om, når vejret er usædvanligt.

Hos Deres i Vestsjællandscentret opgiver ekspedient Mathias Holte at finde frem til et par badeshorts. Det er helt andre varer, han har på hylderne nu.

- Her er stille. Vi kan tydeligt mærke det. I går var her fire-fem kunder på hele dagen, men det ville ikke hjælpe noget at skifte tilbage til sommertøj, for det har folk købt, og så længe, det er så varmt, køber de ikke vintertøj. For forretningens skyld ville vi gerne have regn og rusk, indrømmer Mathias Holte.