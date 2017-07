Se billedserie I den nye westernby kan børnene finde »guld«, og der er rigeligt af det, fortæller børnene. Foto: Per Vagnsø

Vejret er perfekt i Cirkusland

Slagelse - 29. juli 2017 kl. 11:44 Af Per Vagnsø

Parkchef Suzanne Berdino i Cirkus Arenas Cirkusland ved Slagelse synes, det er synd for alle dem, der har ferie i denne tid, at vejret ikke rigtig er med dem. Juli er snart gået uden en eneste sommerdag i meteorologisk forstand, men for Cirkusland er det kun en fordel, at strand og hav ikke lokker de ferierende.

- Hvis det nu havde været 30 grader varmt, havde det nok ikke været så godt. Hvis det har været ustabilt vejr længe, og det så lige pludselig bliver varmt, tager folk til stranden. Så på den måde er vi ikke kede af, at det er ustabilt vejr, siger Suzanne Berdino.

Omvendt kan hun også fortælle, at gæsterne nok også skulle finde frem til Cirkusland, hvis der havde været mange, varme dage først på sommeren.

- Hvis folk er mættet med dejligt vejr, kommer de alligevel. Om ikke andet får børnene på et tidspunkt behov for at opleve noget andet end stranden, konstaterer hun.

Cirkusland har holdt sommerferie-åbent siden 1. juli, og de første to uger var der ikke mange gæster.

- 200-300 besøgende om dagen er okay for os, og de sidste to uger har det til gengæld set rigtig godt ud, så forhåbentlig udligner det sig, inden vi har sidste åbningsdag næste søndag. Det skulle jo nødig blive sådan, at vi skal betale for at holde åbent, siger parkchefen.