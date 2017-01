Se billedserie Lasse Pedersen, her sammen med kæresten Louise Wissing og datteren Alberte, er blevet fyret fra Arla. Uberettiget, mener han. Foto: Carsten Lysdal

Var indlagt med multihandicappet datter: Lasse fyret fra Arla

Slagelse - 09. januar 2017

»Opsigelsen er begrundet i dit ustabile fremmøde til arbejde og er dermed ikke udelukkende begrundet i din sygemelding den 18. september.«

Sådan står der i fyringsbrevet til den 34-årige familiefar Lasse Pedersen fra Svenstrup, dateret den 26. september, hvor Arla fastholder, at opsigelsen, han modtog en uge forinden, står ved magt.

Det har gjort hovedpersonen vred. Ikke alene fordi begrundelsen for fyringen er »ustabilt fremmøde« og det faktum, at han har haft seks sygeperioder fordelt over et år. Men også fordi faren til to, en datter på tre år og en søn på halvandet, i hjemmet dagligt kæmper en brav kamp, som han selv forklarer det, for sammen med kæresten Louise at passe, pleje og sørge for specielt sin multihandicappede datter, treårige Alberte, der kræver hjælp døgnet rundt.

Hun lider af en genfejl ved navn CDKL5, som blandt andet bevirker daglige epileptiske anfald, kramper og lignende. Hun er i aflastning hver anden weekend. Ellers er hun i børnehave eller hjemme.

- Jeg synes ikke, man har udvist særlig meget forståelse for den situation, vi er i som familie, siger Lasse Pedersen, som har svært ved at skjule sin frustration over at blive smidt på porten i en tid, hvor familien i særlig grad har brug for stabilitet - ikke mindst på jobsiden.

Fyresedlen har sendt parterne til forhandlingsbordet, hvor Lasse Pedersen sammen med sin fagforening har krævet en kompensation. Ikke mindst ønsker han, at Arla makulerer opsigelsesbrevet og tilbyder ham et job igen. Godtgørelsen er endt på 40.000 kroner, men Arla fastholder fyringen.

- Han får en godtgørelse, fordi sagens forløb har været længere end normalt, da vi gerne ville se tiden an og se, om situationen ændrede sig. Vi kunne have truffet en afgørelse lang tid før, men valgte ikke at gøre det, fortæller Kasper Ibsen Beck, kommunikationsdirektør i Arla, som slår fast, at fyringen er helt efter bogen.