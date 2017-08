Se billedserie Onsdag var der fortsat fuld gang i arbejdet ved udspringstårnet, hvor træbeklædningen ventes færdig til indvielsen. En midlertidig løsning med badeponton og landgangsbro må dog etableres, da den rigtige er forsinket fra Finland. Træbeklædning ved toiletterne nås ikke, da der mangler træ. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vandsportscenter ikke helt færdig til indvielsen fredag

Slagelse - 03. august 2017 kl. 06:53 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra Storebæltsbroen kan bilister på vej mod Sjælland meget tydeligt se, at der er sket noget i den tidligere Halsskov Færgehavn. Det legoklodsagtige skriggule og om natten oplyste udspringstårn bestående af tre containere sat oven på hinanden ses nemlig meget klart fra broen.

Kommer man imidlertid nærmere det gule tårn, kan det dog ved selvsyn konstateres, at alt arbejdet med første etape af vandsportscenteret til cirka 12 mio. kommunale kroner ikke bliver færdig til indvielsen i morgen fredag klokken 17.30.

- Vi må lave nogle midlertidige løsninger, da vi blandt andet mangler cirka 90 kvadratmeter opskåret træ fra de nedtagne fendere,siger Claus Toftegaard til Sjællandske. Han er byggeleder hos entreprenøren Vækst & Miljø, der udfører arbejdet.

Kommunens projektleder på vandsportscenteret Rudi Saltofte Olesen er ærgerlig over, at det hele ikke bliver færdigt til indvielsen.

- Det manglende træ skyldes blandt andet, at opskæringen af fenderne er sket automatisk uden kvalitetskontrol. Derfor har vi fået en masse brædder, der har været revnede og skæve, så de ikke kun bruges. Det skal leverandøren naturligvis råde bod på, men faktum er, at vi ikke når at få alle træbeklædningerne færdige til indvielsen, siger Rudi Saltofte Olesen til Sjællandske.

Også en badeponton leveret fra Finland har været forsinket. Der etableres derfor en midlertidig løsning, så de springende badegæster kan komme op fra vandet igen. Borgmester Stén Knuth (V) bekræfter over for Sjællandske, at han springer ud øverst fra tårnet, og da det er lavvandet i morgen ved 18-tiden, vil der være næsten 11 meter ned, før han rammer vandet.

Ifølge Rudi Saltofte Olesen er der tænkt meget i sikkerhed. En snor er trukket lige over vandoverfladen ved molerne, så man kan få fat i den, hvis man ikke kan svømme længere. Der er sat stiger op i tydelige signalfarver, så man kan kravle op flere steder. Redningskranse er sat op. Selve udspringstårnet er konstrueret sådan, at det man springer ud forskudt, så chancen for at springe ned i hinanden minimeres. Der vil være adgang til tårnet døgnet rundt, men Rudi Saltofte Olesen forventer, at det bliver låst af om vinteren. Belysning vil der kun være i og på udspringstårnet og ved toilet- og omklædningsbygningen, hvor man også kan få sig et koldt brusebad.

Rudi Saltofte Olesen oplyser, at der arbejdes for fuld tryk for at lade denne første etape af vandsportscenteret udvikle sig endnu større. Det skal ske via et stort igangværende pr-arbejde med direkte henvendelse til mulige investorer. Henvendelser til Slagelse Kommune om overnatning på vandet og et akvarium har der allerede været. Endelig undersøges muligheder og pris på at indsnævre åbningen ud til Storebælt.

- Vi har taget de første skridt, så nu er mulighederne der for de næste og større mod et vandsportscenter i verdensklasse, siger Rudi Saltofte Olesen.