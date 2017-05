Vandrepokal til Korsør-firma

Pokalen er opstillet i Flügger-forretningen på Møllevangen 30. Her bliver den stående det næste år som et synligt tegn på, at firmaets to indehavere Henrik Nielsen og Rico Strate er blevet belønnet for at have gennemgået et langt forløb om ledelse hos firmaet »Ztrong« i Slagelse, der ejes og drives af Maibritt Isberg Andersen.