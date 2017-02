Vandrelaug trodsede kulden i jagten på Marsk Stig

De bruger ord som »stærkt vanedannede«. De siger, at det driver enhver negativ tanke på flugt. Og de kom hele vejen fra Vig, Kalundborg, Sorø og Ringsted for at være med, da Benny Pedersen og Dansk Vandrelaug havde inviteret på »Vandretur i Marsk Stigs fodspor« langs Korsør Nor denne søndag.

- Jeg har været med i vandrelauget siden 2009. Det er rigtig godt, når man nu har en gemal, som ikke interesserer sig for at vandre. Her deler vi interessen. Det giver noget helt andet end at gå selv. Her får jeg et rigtig godt fællesskab og møder mange nye mennesker, samtidig med at det er god motion, fortæller Ninna Sørensen.