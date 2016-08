Vandet er ikke giftigt, men...

Alt fungerede, da der fredag eftermiddag i bagende varme og sol blev lukket op for vandet til springvandet Vandbæreren ved Korsør Rådhus på Casper Brands Plads. Cirka 30 borgere var mødt op. De kunne høre en begejstret kulturudvalgsformand Troels Christensen (LA) glæde sig over, at istandsættelsen af det gamle springvand er et glimrende eksempel på, hvordan vi tydeliggør vores kultur.

- Jeg kommer forbi så godt som hver dag. Især i efteråret lige om lidt er det vigtigt at få fjernet blade, siger Niels Larsen. Vandet i springvandet vandbæreren er i et lukket system.

- Vi har tilsat lidt midler mod alger og noget salt, så vandet ikke er så kalkholdigt, men det er i så små mængder, at det ikke er forbundet med fare, hvis hunde eller små børn kommer til at drikke af det, men jeg vil alligevel fraråde at drikke vandet, siger Niels Larsen, der minder om, at de 1000 liter vand befinder sig i et lukket system.