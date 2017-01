Vagter ved Emilies begravelse

Familien havde hyret vagter til at holde pressen på afstand, da Emilie Meng blev bisat fredag. Foto: THOMAS OLSEN

Slagelse - 20. januar 2017 kl. 06:46 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ansigter i sorg var fremherskende blandt deltagerne i torsdagens begravelse af Emilie Meng fra Sankt Povls Kirke i Korsør. Familien havde hyret vagter til at holde pressen på afstand. Dem blev der heldigvis ikke brug for. Enkelte fotografer blev udsat for skæld ud af forbipasserende borgere, når de fik øje på deres kameraer.

Blomster i række fra dør til alter både i midten og langs stolerækkerne mødte de 172 deltagere i begravelsen, hvor sognepræst Anna Helleberg Kluge forestod den vanskelige opgave. Præsten holdt en meget personlig tale med et indhold, hvor der trods det åbenlyst urimelige og forfærdende i forbrydelsen mod og drabet på Emilie Meng, også var trøst at hente.

Vi må ikke slukke de lys, hun tændte, ved at hengive os til fortvivlelsen, men for kærlighedens skyld vil vi værne om dem. Når I har svært ved at finde retningen i livet uden Emilie, vil hendes lys være som fyrtårne for jer. I dem, vil I kunne mærke hendes nærvær: I de små ting I delte i hverdagen, i det Emilie holdt af, i sangen, i kirken, i troen vil I stadig kunne være sammen med hende, sagde præsten. Ved begravelsen var der stillet 17 brændende lys op omkring den døbefont, hvor Emilie Meng blev døbt.

Ansigterne hos alle deltagerne var efter højtideligheden i kirken præget af stor sorg og fortvivlelse. Det gjaldt hendes familie. Det gjaldt venner og veninder fra gymnasiet, hvorfra mange var mødt op. Og det gjaldt deltagere fra Helms Skole, hvor hun har gået i skole. Ud over præsten var der ikke andre, der talte i kirken.

En stille finregn faldt, da rustvognen kørte kisten med Emilie Meng fra kirken til Korsør Kirkegård ved middagstid. På kirkegården sluttede det store følge op bag rustvognen, da den kørte langsomt ned mod hendes sidste hvilested med udsigt over Storebælt.

Sognepræst Anna Helleberg Kluge forestod begravelsen fra den kirke, hvor Emilie Meng var døbt og sang i kor. 17 lys var derfor tændt omkring døbefonten. Et for hvert af hendes lysende år, som præsten sagde i en meget personlig tale. Emilie Meng blev stedt til hvile på Korsør Kirkegård med udsigt til Storebælt.

Endnu er ingen sigtet for drabet, der angiveligt fandt sted kort tid efter, at Emilie Meng valgte at gå for sig selv fra Korsør Station søndag den 10. juli tidlig om morgenen på grund af kærestesorger, som præsten også omtalte i talen.

