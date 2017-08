Se billedserie Tommelfingeren op for en plejehjemsbolig. 91-årige benamputerede Vagn Hansen er glad. Boligtilbuddet kom samme dag, som Sjællandske var på gaden med hans historie. Foto: Helge Wedel

Vagn er glad - undgik sommerhuset

Slagelse - 04. august 2017 kl. 06:40 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden var ikke til at tage fejl af, da Sjællandske i går torsdag igen mødte op hos 91-årige netop benamputerede Vagn Hansen stue 12 på plejecenter Blomstergården i Slagelse. Den så godt som hjælpeløse tidligere tømrer havde som lovet ringet tilbage, fordi han var tilbudt en plejehjemsplads. Et tilbud afgivet få timer efter avisen var på gaden onsdag morgen med historien om, at han hellere ville aflives end blive sendt hjem i sit selvbyggede sommerhus på Frølunde Fed. Det var han stillet i udsigt, fordi der ikke var ledige plejehjemspladser.

- Jeg har da kun fået en plads, fordi du har skrevet om det. Og det skal du altså have tak for, siger Vagn Hansen. Han er tilbudt en bolig på netop Blomstergården, hvilket overrasker ham lidt.

- Lige indtil avisen skrev om mig, havde jeg hele tiden fået at vide, at der ikke var plads, siger Vagn Hansen. Han skal betale et indskud på 35.000 kroner. Huslejen og betaling for mad, kender han endnu ikke størrelsen på.

- Der bliver nok ikke meget tilbage af min folkepension på 5.800, men jeg er rigtig glad for at slippe for sommerhuset, siger Vagn Hansen.

Foruden frygten for at skulle bo i sommerhuset, var han også sorgfyldt , fordi han i lørdags bisatte sin sammenlever Margrethe Lund. Hun blev 83 år. De havde boet sammen på Motalavej i Korsør i mange år. Men lejligheden er sagt op af hendes efterladte, så derfor var der kun sommerhuset tilbage, hvis der ikke kunne skaffes en plejehjemsplads til ham.

Men det kunne der heldigvis.

Han er oprindelig fra Ringsted, hvor han stadig har familie i Benløse. Så måske også hans ønske om en plejehjemsplads i Ringsted opfyldes. Ifølge ældrechef i Slagelse Kommune Marianne Kristensen kan det nemlig godt lade sig gøre.

- Hvis han visiteres til en plejehjemsplads, og der er plads i Ringsted, så vil Slagelse Kommune fungerer som betalingskommune, har Marianne Kristensen forklaret til Sjællandske.