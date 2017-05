Værdighed og liv via pædagog

- Mit arbejde er at skabe værdighed for de ældre. Og få dem til at indse, at livet også rummer muligheder for dem forude - kort sagt give dem nogle nye vinkler på tilværelsen, lyder det på klingende fynsk fra Jørn Dalgaard Jensen, der er fynbo og bor i Kerteminde.