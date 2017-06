ART4-kunstnerne, fra venstre: Tony Hoffmann, Jesper Jethoni Nielsen, Sven Frøkjær-Jensen og Niels Olsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vælgermøde mangler politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vælgermøde mangler politikere

Slagelse - 07. juni 2017 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fire kunstnere i ART4 i Slagelse har et problem. Når de 15. juni i forbindelse med deres udstilling i Røde Tårn arrangerer vælgermøde om fremtiden for udstillingsstedet Røde Tårn og om, hvordan man kan bruge kunst og kultur til at skabe en mere levende by, er rigtig mange af de nuværende byrådsmedlemmer draget til folkemøde på Bornholm.

Derfor opfordrer Niels Olsen, Jesper Thomas Nielsen, Tony Hoffmann og Sven Frøkjær-Jensen kandidater til kommunevalget, som ikke sidder i det nuværende byråd, til at komme ud af busken.

De er nemlig ikke sådan lige at støve op, fortæller Jesper Thomas Nielsen, kendt som Jethoni.

- Det kunne være fedt, hvis man et halvt år før valget kunne se alle kandidater på kommunens hjemmeside. Det kan man ikke, og det er heller ikke alle partiernes hjemmesider, det fremgår af, fortæller han.

Foreløbig har kandidater fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten meldt deres ankomst.

Vælgermødet skal blandt andet dreje sig om, hvordan Røde Tårn i Træskogården kan indgå i den planlagte kobling af bymidten og det kommende campus-område ved stationen.

- Røde Tårn er et udmærket udstillingssted, som Slagelse Kommune med stor velvilje stiller til rådighed for borgerne, men der er ikke mange, der kan finde det, for der er stadig mangler ved markedsføring og anvendelse, så vi håber at kunne fremme tårnests anvendelse gennem øget fokus og eventuelt gerne med et nyt navn, der signalerer kunst, siger Tony Hoffmann.

Speakers Corner

Selve udstillingen, der lægger op til debatten, åbner 13. juni, og her vil der blandt andet blive et »Speakers Corner«, hvor alle kan sige, lige hvad de har lyst til både ved ferniseringen og de to debatmøder.

Ud over vælgermødet 15. juni bliver der nemlig et specielt debatmøde om og med unge og også med kunst og kultur i byen som tema. Det holdes 14. juni.

Det hele foregår naturligvis i Røde Tårn, som kunstnerne mener ligger unikt i »Kulturtrekanten« med biografen, musikhuset og tæt på Vestsjællandscentret og City3