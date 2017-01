Se billedserie Vækstfabrikkens daglige leder, Bolette Trier, fortalte hhx-eleverne, hvor hårdt det er at være virksomhedsejer. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vækstfabrik fik besøg af fremtidens iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vækstfabrik fik besøg af fremtidens iværksættere

Slagelse - 14. januar 2017 kl. 14:06 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da vækstfabrikken ved Slagelse Erhvervscenter holdt åbent hus, var en hel hhx-klasse blandt gæsterne. De unge hørte blandt andet »fabrikkens« daglige leder, Bolette Trier, fortælle, hvor vigtigt det er at være ambitiøs og at tjene penge, hvis man vil have sin egen virksomhed. Og at man skal være indstillet på at arbejde 365 dage om året samt lade være med at gå i byen hver weekend.

Det tog 20-årige Kevin Egholm Stjerne Nielsen dog helt roligt.

- Jeg har allerede to jobs ved siden af, at jeg går i skole, så det afskrækker mig ikke, sagde Kevin, der faktisk har en idé om at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Kevin var en af dem, der faldt i snak med den kokke-uddannede Carsten Emborg Jensen, der har drevet sit firma Vikar & Gastronomi fra vækstfabrikken siden marts sidste år. Firmaet skaffer tjenere og kokke til både private og firma-arrangementer, og den 27-årige iværksætter tager selv med ud, når der er behov for det.

- Der er masser af arbejde, men jeg ville ikke have været, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke havde været her. Her får man andres blik på, hvad man vil lave ved en screening, inden man går i gang, og det har været afgørende for mig, siger han.

Vækstfabrikken, der har knap seks år på bagen, flytter senere på året ligesom Slagelse Erhvervscenter til 1. salen på det gamle posthus nær stationen og Syddansk Universitet. Også for at komme i samspil med de studerende på det kommende campus-område.