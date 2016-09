Alt for mange unge i Slagelse Kommune melder sig ledige på Jobcenter Slagelse uden at have en uddannelse. Udviklingen fortsætter i negativ retning. Foto: Kim Brandt

Uuddannede unge øger presset på kommune

Fra december 2015 til juni 2016 er kommet langt flere unge på den særlige uddannelseshjælp, som ligger på samme niveau som SU'en, og som gives til unge under 30 uden uddannelse i stedet for kontanthjælp, Fra december 2015 til juni 2016 er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere steget med 7 procent i Slagelse Kommune. På landsplan har der været en stigning på 2,3 procent. I samme periode var det Slagelse Kommunes mål at udviklingen her skulle være mere positiv end på landsplan. I opfølgningen står der nu, at det »mål vil blive vanskeligt at opfylde« i 2016.