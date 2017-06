Her ved Antvorskov Allé/Næstvedvej er det blevet gjort tydeligt for bilisterne, at de skal passe på. Forældrene mener dog, at der skal gøres meget mere for at trafiksikre området. Foto: Per Vagnsø

Utrygge forældre beder om hjælp igen

Slagelse - 06. juni 2017

På 24. år forsøger forældre til børn på Antvorskov Skole i Slagelse at få børnenes skolevej sikret, og nuværende forældre har endnu en gang skrevet til samtlige byrådsmedlemmer for at få skabt mere sikre forhold for børnene, der skal til og fra skole.

I henvendelsen til byrådsmedlemmerne skriver forældrene blandt andet, at Antvorskov Skole med 1133 elever og 100 ansatte er blandt landets største skoler med fortsat vokseværk, samt at det trafikale pres på området er forstærket med Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets indflytning på politigården.

Formand for kommunens landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalg, Henrik Brodersen (DF) gør opmærksom på, at der er lavet fodgængerfelt med blinkende gult lys ved Antvorskov Allé/Næstvedvej, ligesom tunnellen til Hunsballe-siden er blevet færdig - netop for at aflaste trafikken til den anden side.

En af forældrene i arbejdsgruppen er Emilie Hjort Ceylan.

- Ja, der er lavet nogle forbedringer i ét kryds, og dem er vi glade for, men der er sørme stadigvæk plads til yderligere forbedringer. Der er flere steder, hvor det er ubehageligt at krydse, siger hun.

Henrik Brodersen siger, at der er ønsker om mere sikre skoleveje mange steder, og at kommunen må prioritere. Og han mener, at forældrene også har en opgave. Den består i at lade være med at køre deres børn til skole i bil, for det gør kun trafikken mere farlig.

- Ja, det var meget bedre at få ungerne til at gå eller cykle til skole, men det kræver, at forholdene er til det. Jeg går selv med min syv-årige søn, men der er mange biler, og folk har travlt. Det er ikke rart, siger hun.