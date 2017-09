Utilfredse kunder har vendt rulletrapperne

»Tosporet shopping«.

Sådan kaldte Vestsjællandscentret det, da man sidste år besluttede sig for at vende rulletrapperne i centret således, at man ét sted i centret kun kunne køre op ad to rulletrapper, mens man et andet sted kunne køre ned ad to trapper. Det er slut nu, og man kan igen køre både op og ned to steder i Vestsjællandscentret.