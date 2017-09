Utilfreds 38-årig truede politibetjente

Han var aggressiv og råbte ad dem og ville ikke rette sig efter politiet, men stak af fra stedet. Kort efter fik betjentene kontakt med ham igen.

Det var en 38-årig mand fra byen, som blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det fik ham til at optræde truende over for betjentene, og for at få ro på stedet, blev den 38-årige anholdt og taget med til politistationen i Slagelse.

Han blev løsladt igen klokken 4.05.