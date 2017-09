Rapporten om brintbusprojektet i Korsør har kostet 626.000 kroner plus moms. KL er nu vendt tilbage med svar på 25 spørgsmål.

Send til din ven. X Artiklen: Urokkelige KL afviser at ændre i rapport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Urokkelige KL afviser at ændre i rapport

Slagelse - 08. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besvarelsen af de 25 ud af i alt 44 stillede spørgsmål til KL-rapporten om brintbussagen i Korsør ændrer intet.

Kommunernes Landsforening (KL) fastholder i tilbagemelding til Slagelse Kommune konklusionerne fra rapporten, som blev offentliggjort i juni: at udvalgsformand Villum Christensen (LA) har handlet på kant med styrelsesloven, at borgmester Stén Knuth (V) har efterlevet byrådets beslutninger, og at forvaltningen på langt de fleste punkter til fulde har levet op til god embedsmandsskik, herunder også tidligere kommunaldirektør Jane Wiis.

Det skriver Sjællandske fredag.

- KL-konsulenterne fastholder vurderingen af, at der ikke er grundlag for at antage, at borgmester Stén Knuth ikke skulle have efterlevet de politiske beslutninger, herunder særligt byrådets beslutning af 27. februar 2017. De udsagn, som er fremdraget i spørgsmålet, giver ikke KL-konsulenterne grundlag for anden vurdering, lyder eksempelvis svaret på spørgsmålet om borgmesterens ageren.

Og faktisk er det ordlyden flere steder i den 23 sider lange svarrapport.

KL indrømmer dog i et tilfælde, at man ikke har taget direkte stilling til, om Stén Knuth taler sandt, når han til eksempelvis byrådet skriver, at Slagelse Kommune på baggrund af en politisk beslutning indtræder som »fuldbyrdet partner i JIVE-konsortiet.« Det efter spørgsmål fra John Dyrby Paulsen (S) om, hvornår man har truffet beslutning om netop det.

Her konkluderer KL således i svarrapporten:

- Da et byrådsmedlems spørgsmål til en borgmester er atypisk i en styrelsesretlig sammenhæng, har KL-konsulenterne ikke forholdt sig til indholdet og rigtigheden af borgmester Stén Knuths besvarelse af spørgsmålene.