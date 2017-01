Unik pop up-butik i Vestsjællandscentret

- Danmark har brug for, at flere tager ansvar, og i Lederne tror vi på, at lederskab handler om at tage ansvar. Jeg håber rigtig meget, at mange vil få lyst til at kigge forbi Vestsjællandscenteret til en diskussion og en snak - og det er samtidig en oplagt mulighed for at netværke med andre, der interesserer sig for ledelse. Jeg forventer ikke, at vi løser alle verdens problemer på en uge i Slagelse, men jeg tror på, at vi kan få sat gang i nogle vigtige diskussioner om at tage ansvar, som forhåbentlig vil fortsætte andre steder i landet senere på året, siger Villy Helmer Jørgensen.