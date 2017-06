Lau Henriksen genopstiller som formand for Slagelse Ungeråd ved generalforsamlingen. Marcus Lau Jensen genopstiller også. Foto: Mette Kjær Nielsen

Ungeråd på jagt efter medlemmer

Slagelse - 24. juni 2017 kl. 11:43 Af Mette Kjær Nielsen

Slagelse skal være en kommune, som unge har lyst til at bo i - både når de tager sig en uddannelse og bagefter.

Den vision er hele baggrunden for at etablere Slagelse Ungeråd tilbage i 2009. Otte år senere står ambitionen og ungerådet stadig, og onsdag den 28. juni afholdes den årlige generalforsamling, hvor nye unge kræfter kan få lov til at træde ind i arbejdet for at gøre Slagelse og omegn mere ungdomsvenlig.

- Vi kan sagtens bruge nye medlemmer. Både i ungerådet generelt og i bestyrelsen, siger Lau Henriksen, der er formand for Slagelse Ungeråd.

- Slagelse Ungeråd giver de unge mellem 18 og 30 år en stemme i lokalpolitikken. Vores opgave er at forbinde de unge stemmer med byrådet og derudover skaber vi også forskellige arrangementer for unge, så man skal komme og være med, hvis man gerne vil have indflydelse, fortæller Marcus Lau Jensen, der er kasserer i ungerådet.

De to fortæller også, at der p.t. er 12 aktive unge i Slagelse Ungeråd, hvoraf de syv sidder i bestyrelsen. De opfordrer derfor alle engagerede unge til at komme til generalforsamlingen - og man behøver ikke være partipolitisk engageret - bare man er engageret i at skabe den bedst mulige ungdomskommune.