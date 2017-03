Det var på denne sti, at kvinden blev chikaneret af unge drenge, der råbte »fuck dig din lille luder« efter hende. Foto: Helge Wedel

Unge råbte også luder efter mig

Slagelse - 03. marts 2017 kl. 06:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er sidst i 60erne. Er udlært lærer og har boet hele 24 forskellige steder på Sjælland. De seneste godt fire år i Korsør i en bebyggelse nær Motalavej med sin mand. Men hun føler sig ikke tryg trods et meget givende og godt naboskab med de øvrige i bebyggelsen. Hun tør ikke stå frem, men Sjællandske kender hendes identitet.

- Jeg kan ikke forstå, at man er forbløffet over de unges hærgen og dårlige opførsel i butikkerne Lidl og Dansk Outlet, for i de godt fire år, vi har boet her, har vi da fundet ud af, at man ikke kan færdes frit uden at blive chikaneret på stier og veje ved Motalavej af unge indvandrerdrenge, siger kvinden. Hun spørger, hvor drengenes forældre er.

Som den kvindelige del af et ældre ægtepar har oplevet det i Lidl og beskrevet her i Sjællandske, så har hun også oplevet at blive råbt efter.

De råbte »fuck dig din lille luder«. Det er åbenbart en hovedbeskæftigelse for dem at råbe efter ældre kvinder, fortæller hun om episoden, der fandt sted på en nærliggende sti, hvor fem-seks drenge angiveligt fra Motalavej var samlet. Efterfølgende benytter hun nu kun meget nødigt stien. Og slet ikke i skumringen eller efter mørkets frembrud.

Hun fremhæver også et andet eksempel, hvor hun dyttede efter en dreng på knallert, der var stærkt optaget af sin mobiltelefon og kørte i den forkerte siden af vejen, hvor han var ved at køre ind i en cyklist.

- Han blev meget vred og ophidset. Han kørte ind foran min bil og råbte voldsomt af mig. Det er denne truende adfærd, der gør mig utryg, siger kvinden, der de få gange hun kører gennem Motalavej altid er parat til at trykke på bilens centrallås.

Politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse Jens Jedig siger generelt, at borgerne skal anmelde det til politiet, hvis de udsættes for chikane eller truende adfærd.

Lidl har, som tidligere beskrevet i Sjællandske, hyret et vagtselskab, sat ekstra bemanding på om aftenen samt brugt dialog for at hindre de unge i at skabe utryghed hos kunder og ansatte ved at larme og spise chips, slik og drikke sodavand i butikken om aftenen uden at betale.