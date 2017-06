Dagen efter røveriet af to fastelavnsris (!), blev værestedet Basen lukket af politiet, som ledte efter spor. Spor, som hurtigt førte til anholdelse af to unge på 16 og 17 år.

Send til din ven. X Artiklen: Unge nægter overfald og røveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge nægter overfald og røveri

Slagelse - 08. juni 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mange tråde, der onsdag skulle udredes i Retten i Næstved. Tre unge sad tiltalt for grov vold mod en ældre mand - to af de tiltalte tillige for et røveri på Værestedet Basen få timer senere.

Læs også: Spark mod hoved afværget med krykstok

Men hvem, der gjorde hvad, var ikke til at blive helt klog på i Retten i Næstved.

Den pågældende aften var en større gruppe unge - omkring 10-15 stykker - forsamlet foran Lidl, herunder de tre tiltalte.

Hvem der slog og sparkede - og tilmed påførte det sagesløse offer en blodig tommelfinger under tumulten - forblev dog uklart under det langvarige retsmøde.

Dog har offeret efterfølgende udpeget tre mulige gerningsmænd fra politiets fotoalbum - tre unge på 21, 17 og 16 år, som nu er tiltalt i sagen.

De erkender, at have været til stede foran Lidl, men nægter at have deltaget i volden.

De to yngste er endvidere tiltalt for et røveri få timer senere samme aften på Basen, hvor de stjal to slikfyldte fastelavnsris - efter at have truet en vægter med en pistol, som de dog i retten fortalte var en hundeproppistol.

Vægteren var imidlertid overbevist om, at pistolen var ægte.

Den 21-årige var »kun« tiltalt for medvirken i overfaldet på den ældre mand ved Lidl, men han nægtede at sige noget som helst i retten, så længe der var journalister til stede.

Han fik dog ikke held til at lukke af for offentligheden og valgte demonstrativt at sidde og gabe og halvsove under sagen, hvor han iøvrigt også nægtede at rejse sig op for dommeren. Det bliver han formentlig nødt til på mandag, hvor der afsiges dom i sagen.