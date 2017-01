Unge hjerner med innovative ideer

Arrangementet gik under navnet Innovation Camp, og er et samarbejde mellem Selandias Gymnasier, Teknologisk Institut, SK Forsyning A/S, EUE ApS og Slagelse Kommune.

På blot 24-timer skulle de, i grupper af fem-seks personer, komme på en god ide, forberede både en præsentation, bygge en prototype af deres koncept, optage en lille film samt udarbejde et konkret høringssvar. Derudover skulle hver gruppe have lavet en konkret plan for, hvordan ideen kan gennemføres, og så skulle de også have sørget for at lave en forretningsplan, som beskriver, hvordan netop deres ide er værdiskabende for området.