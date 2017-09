Se billedserie Et lille udsnit af dommerpanelet, hvor blandt andre musikhusets leder, Anette Borg (tv), lyttede ekstra godt efter. Foto: KIM BRANDT

Unge gav gode ideer til musikhuset

Slagelse - 01. september 2017

Når de unge skal ud og more sig, er det mere end sjældent, at de havner i Slagelse Musikhus. Medmindre der er en koncert, hvor målgruppen netop er unge på 18-22 år - og når det endelig sker, er det oftest på Badeanstalten.

Så hvordan får man de unge til at interessere sig mere for musikhuset - og hvad kan musikhuset selv gøre for at gøre sig mere »lækker« overfor de unge?

Det var opgaven for de unge studerende, som har arbejdet intenst i 46 grupper med seks-syv deltagere i hver. Torsdag middag blev samtlige projekter målt og vejet på SDU, og herfra gik de fem projekter, som fik flest »likes« fra de unge, så videre til finalen i musikhuset.

Klokken 16 var dommerpanelet - med blandt andre musikhuset leder, Anette Borg og borgmester Stén Knuth - klar til at høre de unges oplæg. Hver gruppe fik omkring tre minutter til at fremlægge deres ideer og visioner - og der kom mange forskellige bud.

Blandt andet på det populære »beerpong« og andre lege, som har en god portion alkohol som hovedingrediens.

- Altså, vi er unge, og vi kan godt li' at drikke, som en af deltagerne bramfrit formulerede det.

Mange af forslagene handlede om at lave eftermiddags-aktiviteter, som kunne holde de unge i byen efter endt skolegang. Mange er pendlere, og de ønsker ikke at vente på, at det først sker klokken 20 eller senere, når de allerede har fri klokken 15 eller tidligere.

Et andet forslag gik på at skabe én stor fredagsbar, som kunne samle alle studerende fra alle uddannelser.

Et tredje forslag gik på at lave et medlemskort, hvor de unge kunne opsamle point til forskellige arrangementer, som så igen kunne indløses i baren.

Alle unge var i øvrigt også enige om, at det ikke nyttede noget at annoncere i for eksempel avisen længere, for det er ikke her, de unge er:

- Vi er jo alle på de sociale medier hele tiden, så det er her, der skal sættes ind, lød rådet fra de studerende.

Blandt de fem finalister var det gruppe fire, som blev den samlede vinder - og efter offentliggørelsen sagde Anette Borg:

- Det har været en stor fornøjelse at blive »rusket« igennem af så mange unge mennesker. Jeg har lært utrolig meget fra de mange input, som vi nu vil arbejde videre med, sagde musikhuset leder.