Peter George (t.v.) og Hektor Højbjerre-Thomsen er på vej mod ungdomslandsholdet U16. Foto: Mathilde Donslund Malling

Unge fodboldspillere fra Slagelse på talentcenter

Slagelse - 08. september 2016

Slagelse: To unge fodboldspillere fra Slagelse Boldklub og Idrætsforening kan snart se vejen til ungdomslandsholdet U16, da de efter en længere udtagelsesprocedure i dag begynder på DBU's U15 talentcenter i Ballerup.

- Det er virkelig fedt, siger spiller Hektor Højbjerre-Thomsen.

I dag er første gang, at de er til samling på talentcenteret. Der vil i alt være ni endags-samlinger, de skal til i Ballerup. Sammenlagt er det 55-60 unge fra hele landet, der er optagede på et af landets to talentcentre, hvoraf cirka halvdelen går videre til U16 landsholdet.

Fodbold har altid været en stor del af de to Slagelse-spilleres liv. Hektor Højbjerre-Thomsen har spillet siden han var fem år, og Peter George siden han var seks. De har desuden spillet i SBI i henholdsvis to år og et år, og de træner med deres hold fire gange om ugen.

- Vi er glade for, at de er blevet udtaget, siger sportschef hos SBI, Søren Andersen.

I klubben har man inden for de senere år satset mere på talentudvikling i form af flere trænere med høj licensuddannelse, samt ved forøgelse af antallet af træningsdage, så det ikke længere er to gange ugentligt.

- Det ville få en kæmpe betydning for SBI, hvis de to U15-spillere går videre. Dermed viser vi folk fra de mindre klubber i omegnen, at det kan svare sig starte i en licens-klub som SBI, siger sportschefen.