Unge cyklister trodsede regnen

Slagelse - 07. september 2017

39 ud af 40 tilmeldte elever mødte onsdag op til årets cyklist-prøve, som trods regnen blev gennemført i fin stil.

- Der er ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning, fastslog politiassistent Ebbe Henriksen, som har været tovholder på prøven i flere år.

- Har du spændt hjelmen ordentligt? Der skal være plads til en finger under remmen. Fungerer ringeklokken? Og begge bremser?

Tjeklisten er lang, og det samme er tålmodigheden hos politiassistent Ebbe Henriksen fra lokalpolitiet i Slagelse. Sammen med et par kolleger bruger han en dag om året på at afvikle skolernes cyklist-prøve blandt de nystartede 7. klasser i håbet om at indgyde nogle gode trafikvaner hos de unge.

- De er faktisk rigtig seje, fortæller han og henviser til, at stort set alle eleverne er mødt op - trods det våde vejr.

Selv er han fuldstændig gennemblødt, men lader ikke til at tage notits af vejret. Han er mere opsat på, at cyklerne fungerer - og hvis en bremse hænger lidt eller en skærm rasler, så har han lidt værktøj med og kan fikse de fleste småting på få minutter.

Start og mål på den cirka seks kilometer lange cykeltur er Slagelse Tennisklub, som velvilligt har lagt lokaler til.

Eleverne bliver sendt af sted med to minutters mellemrum, og så går turen ellers igennem byen, hvor flere 'dommere' står strategisk rigtigt placeret for at vurdere cyklisternes evner i trafikken.

- Der er jo både en teoretisk prøve og en praktisk prøve, siger politimanden.

I mange henseender er det lidt som en »mini-køreprøve« - blot for unge cyklister.

Og selv om Danmark i mange år har været kendt som en cykelnation, så er der altid plads til forbedringer.

- For eksempel har mange af de unge en uvane med at snakke i mobiltelefon eller sms'e, mens de cykler. Og det må man altså ikke. Det koster 750 kroner i bøde, siger Ebbe Henriksen, og tilføjer, at man skal være fyldt 15 år, før man kan få en bøde.

Resten af formiddagen blev eleverne sendt ud i trafikken med to minutters mellemrum - og ved middagstid kunne de mange dommersedler så gøres op.

Vinderen blev den 13-årige Sebastian Albinus fra Landsgrav Friskole - i øvrigt første gang, at skolen deltager i cyklist-prøven.

Men efter den flotte sejr onsdag, bliver det nok ikke sidste gang.