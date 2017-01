Ung mand tiltalt for sex med mindreårig

En 19-årig mand fra Skælskør er blandt andet anklaget for blufærdighedskrænkelse. Det er han, fordi han angiveligt sendte pornografiske billeder til en kvindes mobiltelefon.

Slagelse - 05. januar 2017

En 19-årig mand fra Skælskør-området står tiltalt for at have haft samleje med en mindreårig pige, hvilket skal for Retten i Næstved fredag. Derudover går tiltalen også på at have blufærdighedskrænket en kvinde og truet den samme kvindes mand med, at han ville komme og have sex med mandens kone.

En domsmandsret skal tage stilling til, hvorvidt den 19-årige er skyldig og i så fald, hvilken straf han skal have for sine gerninger.

Det første forhold, som manden tiltales for, fandt sted 19. marts 2015, hvor manden fra Skælskør-området sendte pornografiske billeder af en kvinde til den forurettede kvindes mobiltelefon, ligesom han også flere gange ringede til kvinden og sagde, at han ville komme og have sex med hende. Derudover ringede den 19-årige som før nævnt til den forurettede kvindes ægtemand, hvor han sagde, at han ville komme og have sex med hans kone samme aften.

Det andet forhold, som Retten i Næstved skal tage stilling til, er, at manden angiveligt 30. august 2015 skulle have haft samleje med en pige, som på dette tidspunkt var under 15 år.

Anklager Iben Grønbæk fortæller, at strafferammen for at have samleje med en mindreårig kan give indtil otte års fængsel, og at strafferammen for blufærdighedskrænkelse kan udløse en bødestraf eller indtil to års fængsel.