Beskæftigelsesministeren igangsætter nu en undersøgelse af institutioners tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den gælder også for det handicapvenlige feriecenter Musholm. Foto: Mette Kjær Nielsen

Undersøgelse af Feriefonden omfatter også feriecentret Musholm

Slagelse - 20. maj 2017 kl. 06:48 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

134 millioner kroner. Så mange penge har Musholm, Ferie - Sport - Konference modtaget fra Feriefonden for at kunne etablere det handicapvenlige feriecenter nord for Korsør. Feriecentret er sammen med en lang række museer og andre institutioner i foråret kommet i klemme, da Feriefonden pludselig meldte ud, at pengene skulle betales tilbage. Det var der ingen, der havde forventet.

Sagen har vokset sig stor, og i denne uge har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) derfor iværksat en undersøgelse af forholdene omkring tilbagebetaling. Den undersøgelse dækker ikke blot for museerne, men også for de tre danske handicapvenlige feriecenter - heriblandt Musholm.

Kammeradvokaten involveret

Der er brug for mere viden, før der kan findes en løsning på, at en række museer og andre kulturinstitutioner er blevet bedt om at tilbagebetale deres lån til Arbejdsmarkedets Feriefond tidligere, end de har forventet. Det står klart, efter at partierne bag loven har drøftet sagen og mulige løsninger, lyder beskeden i denne uge fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har derfor besluttet at igangsætte en undersøgelse af området med bistand fra Kammeradvokaten. Undersøgelsen skal sikre, at alle aspekter af sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om, hvad der skal ske med tilbagebetaling af lånene fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Kammeradvokaten er blevet bedt om at lave en tilbundsgående undersøgelse af lånene hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

- Jeg ved, at de berørte museer og institutioner har brug for, at der findes en løsning snarest muligt. Så snart undersøgelsen er færdig, vil jeg derfor indkalde aftalepartierne, og det er min ambition, at vi er klar med en løsning inden sommerferien, siger Troels Lund Poulsen (V).