Den nu 24-årige Sapran og 22-årige Amal Hassna har sammen med deres storesøster Nanna Hansen rejst sag mod Slagelse Kommune, fordi kommunen undlod at gribe ind og fjerne dem og deres fjerde søster fra en plejefamilie i Skælskør, hvor de blev udsat for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb igennem flere år. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Underskriftsindsamling startet for Skælskør-søstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Underskriftsindsamling startet for Skælskør-søstre

Slagelse - 22. maj 2017 kl. 09:32 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune skal ikke kunne smutte fra ansvaret, fordi sager om kommunalt svigt hurtigt forældes. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, som derfor har startet en underskriftindsamling til fordel for de fire søstre i Skælskør-sagen, der blev mishandlet og misbrugt i årevis uden kommunen greb ind.

De fire søstre i den såkaldte Skælskør-sag blev udsat for vold og ydmygelser af deres plejefar - to af pigerne blev fra de var helt små groft misbrugt seksuelt. Skælskør Kommune og siden Slagelse Kommune overså utallige underretninger og førte ikke tilsyn med plejefamilien, selv om alle advarselsklokker bimlede. Alligevel mener kommunen, at den ikke kan stilles til ansvar, fordi sagen er forældet.

- Hos Børns Vilkår mener vi, at pigerne har krav på oprejsning. Det bør ikke være muligt at lægge det ansvar fra sig ved at henvise til forældelsesfrister, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- På den baggrund beder vi borgerne om at kæmpe sammen med os for at sikre pigerne fra Skælskør den oprejsning, de fortjener. Derfor har vi lavet en underskriftsindsamling. Systemet skal ikke have lov til at svigte dem igen, siger direktøren.

Børn, der svigtes groft af forældre eller plejefamilier, er dybt afhængige af, at kommunen griber ind og beskytter dem mod yderligere svigt. Sager fra Tønder, Rebild, Esbjerg og nu Slagelse bevidner, at kommunen ind i mellem svigter. Sagen i Skælskør er derfor et væsentligt juridisk pejlemærke for kommunernes ansvar for beskyttelse af børn i den type sager, lyder det fra Børns Vilkår.

- Sagen er principiel på mange måder og kan måske medvirke til at forebygge lignende sager. Men vi må ikke glemme, at for pigerne handler den om at få oprejsning for, at der blev gjort uret mod dem. At kommunen, til trods for at den havde modtaget adskillige underretninger, var medvirkende til at forlænge den umenneskelige behandling. I det lys klæder det ikke Slagelse Kommune og KL, at de har brugt flere penge på advokatomkostninger, end pigerne har krævet i erstatning, slutter Rasmus Kjeldahl.

Dommen i Skælskør-sagen afsiges i Østre Landsret den 16. juni.

Du kan skrive under på at afskaffe forældelsesfristerne på www.bornsvilkar.dk.