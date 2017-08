Se billedserie Da rommen nænsomt blev hældt over på et glas, var der underligt nok ingen rester eller »snask« i flasken. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Uheld med 100 år gammel rom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uheld med 100 år gammel rom

Slagelse - 19. august 2017 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er muligvis den eneste flaske, der er tilbage i verden. Og da den forleden skulle fotograferes til en auktion hos Bruun Rasmussen - ja, så smuttede proppen ned i flasken!

- Pokkers også, lød det fra Kim Stendorf, formand for Slagelse Vinklub.

Det er nemlig ham, som i omkring 20 år har passet godt på den gamle flaske, som stammer fra De Vestindiske Øer.

På den gulnede etikette står der: »Ægte St. Croix Rom - Sidste afskibning under dansk flag - 1916«.

- I år er det jo 100 år siden, vi solgte De Vestindiske Øer, og derfor har jeg naturligvis ventet med at støve den af til i år, fortæller Kim, da vi mødes for at se nærmere på sjældenheden.

- Jeg købte den i »en blandet lot« hos Bruun Rasmussen for godt 20 år siden, da de fik en stor mængde vin ind fra et herresæde på Sydsjælland/Lolland-Falster. Og jeg er sikker på, de ikke fik sorteret ordentligt i alle flaskerne, for der var meget »guld« imellem - blandt andet denne her gamle flaske rom, fortæller han.

Siden har den så blot ligget og ventet på at blive moden til 100-års jubilæet. Og 20 år senere ville han gerne have den vurderet - pudsigt nok fra samme sted, som han i sin tid købte den fra - nemlig Bruun Rasmussen.

- Der sker så det, at da jeg skal tage den ud for at tage et billede, så falder proppen stille og roligt ned i flasken.

- Når først proppen er gået, så er der jo ikke meget at gøre, så jeg tænkte på, om ikke Sjællandske havde lyst til at fortælle historien.

Og naturligvis havde vi det. Især, hvis vi samtidig kunne få lov til at smage på en uvurderlig 100 år gammel rom fra St. Croix.

Vi mødes hos en anden ekspert, også kaldet »Stær« - Henrik Barchager på Sønderås i Slagelse. Han driver en internetforretning med særlig fokus på god whisky, men også cognac, rom med mere. Henrik og Kim er barndomsvenner og deler en passion for de »ædle dråber«.

Henrik er også med i en Facebook-gruppe for rom-entusiaster, der tæller over 300 medlemmer fra hele landet,

- Vi kan prøve at sætte små flasker med tre centiliter til salg - og så se, hvad de siger til det, siger han.

Kim sætter sig ved bordet - og med rolige hænder hælder han indholdet over i et glas.

Straks breder der sig en kraftig duft af rom - en meget markant duft, der hurtigt fylder hele lokalet.

- Der er godt nok liv i den, bemærker Stendorf.

Som et forventningsfuldt lille barn skænker han tre små glas - og det er tid til at smage på et stykke vaskeægte historie.

Der bliver kyndigt smagt med næsen først, før smagsløgene også får lov.

- Hold nu op, udbryder de begge efter den første nærkontakt.

- Sådan skal en rigtig rom smage, konstaterer Henrik og nikker anerkendende.

- Hvad ville en intakt flaske være værd?

- Det er meget svært at svare på. Hvis man finder en køber, som har en personlig relation til St. Croix, så er den jo nærmest uvurderlig. Og var proppen ikke faldet ned, kunne den muligvis have indbragt mellem fem og titusinde kroner - måske endda mere, anslår Kim Stendorf.