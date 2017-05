Se billedserie Tude Å er et af de vandløb, som er i en så dårlig tilstand, at husstande langs den bør rense deres spildevand ifølge spildevandsundersøgelsen fra Orbicon, som er udarbejdet på bestilling fra kommunen. Privatfoto

Uenighed om kloakering på landet

Slagelse - 11. maj 2017 kl. 15:42 Af Arne Svendsen

Der var ikke opbakning til LA-udvalgsformand Villum Christensens voldsomme kritik af spildevandsundersøgelsen fra firmaet Orbicon, da Slagelse Kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø holdt møde forleden.

- Jeg synes pengene til rapporten er givet godt ud. Den er et godt værktøj i det videre forløb med at finde ud af, hvor der skal gives påbud om spildevandsrensning ude i landområderne. Der skal jo sættes ind, hvor der er behov for det, men det er jo også vigtigt, at man finder frem til de steder, hvor der ikke er nogen grund til at lave kloakering eller andre løsninger, siger udvalgets næstformand, V-gruppeformand Knud Vincents til Sjællandske.

Rapporten viser, hvordan spildevand fra huse på landet forurener vandløb, men Villum Christensen havde på forhånd kaldt den både uredelig, tendentiøs og helt uvidenskabelig. Det mente han stadig på udvalgsmødet, hvor han stillede adskillige spørgsmålstegn til metoden og fastholdt sit synspunkt om, at der også kan være andre årsager end spildevand fra husene til, at vandløbene er forurenede.

Rapporten skal munde ud i, at der bliver fastsat et såkaldt administrationsgrundlag, som forvaltningen skal navigere efter, når det skal besluttes, hvilke husstande på landet, der skal have påbud om at rense deres spildevand.

Et sådant grundlag kom dog ikke på plads på mødet.

Steen Olsen (S) fandt sagen ekstrem kompliceret, både teknisk og juridisk. Han havde derfor lavet hele 20 spørgsmål, og hele udvalget vedtog at de sammen med andre, skal besvares af forvaltningen til næste møde.

Administrationen skal desuden udarbejde et oplæg til en handleplan for påbud og et oplæg for udstedelse af et konkret påbud.

I rapporten er forskellige å-strækninger markeret med farver. De røde er de steder, hvor vandkvaliteten er så dårlig, at der skal sættes ind med rensning, mens orange og gule strækninger har det lidt bedre. Endelig er der grønne strækninger, hvor vurderingen er, at det ikke er nødvendigt at sætte ind.

Det meste af Tude Å er enten rød eller orange, og det samme gælder for eksempel Vestermose Å, mens Skovsø Gudum Å er gul.

Der er også problemer langs både Lindes Å, Harrested Å, Halkevad Å og Seerdrup Å.